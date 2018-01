Migranti in arrivo a Pastorano, Esposito (Fdi) con i residenti: "Siamo al ridicolo"

Il possibile arrivo di trenta extracomunitari (minori?) non accompagnati nella frazione di Pastorano, a Salerno, sta suscitando un forte malumore non solo tra i residenti ma anche in ambito politico. A sposare le perplessità di molti abitanti è Gennaro Esposito (Fratelli d’Italia): “Si tratta di una zona già ad alto rischio sociale. E qualche ben pensante ha preso questa decisione. Siamo davvero ai limiti del ridicolo. Con Fratelli d'Italia al Governo tutto questo non accadrà più”.