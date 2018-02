Minniti e Renzi annullano tappe elettorali in provincia: la replica di Valiante

Dopo la decisione di Marco Minniti di annullare alcune tappe elettorali in Provincia di Salerno e le recenti indiscrezioni riguardo la possibilità che il segretario nazionale del Pd Matteo Renzi cancelli altre località dalla propria agenda, il deputato dem Simone Valiante ha chiesto spiegazioni attraverso un post su twitter. "Qual è il motivo? In Campania bisogna metterci la faccia fino in fondo", ha scritto il deputato e riferimento della mozione Emiliano in Campania, "epurato" dalle liste la notte dell'approvazione delle stesse in direzione nazionale, dopo l'accordo tra il segretario Renzi ed il governatore della Campania Vincenzo De Luca.