Pontecagnano: il Movimento Libero guarda con interesse la proposta di Bisogno

Il Movimento Libero di Pontecagnano Faiano guarda con grande interesse la proposta politica di Giuseppe Bisogno che, come sottolineato dagli attivisti: "Non ha nessun colore ma che mette al centro la comunità intesa come quel giusto mix di Tradizioni e di Progresso, di Risorse e di Sviluppo".

Il commento

"Guardiamo con interesse la proposta politica che l'imprenditore Giuseppe Bisogno ha delineato nella sua lettera per la città pubblica. I punti d’interesse per le attuazioni future sul territorio, si sposano in diversi momenti del messaggio con i principi del nostro movimento". In particolare dal Movimento Libero sottolineano come siano tre i punti fondamentali per lo sviluppo di Pontecagnano Faiano ossia: "Ridare alla città un’identità precisa fatta di tradizione e di cultura propria, contraria alla visione che dà troppi anni è stata proposta, ovvero quella di periferia di Salerno, l’interessamento comune ad intervenire sulle risorse del nostro territorio, lavorando praticamente e investendo sul litorale, sull’agricoltura e sul commercio del vicinato, che comprende tanti piccoli commercianti, troppo spesso abbandonati per dar spazio alle grandi distribuzioni commerciali, capaci di mettere in ginocchio l'economia del nostro centro ed infine riteniamo molto interessante leggere finalmente il concetto di partecipazione alla vita pubblica attraverso piattaforme utili per avvicinare il cittadino all'amministrazione, coinvolgendolo così nei vari processi decisionali".

L'invito

Il Movimento Libero, quindi, invita le realtà politiche a mettersi in gioco e a partecipare: "Compresi coloro che dalla politica sono stati ben delusi ma che ancora credono che si può immaginare un’idea diversa di città che mette al centro la comunità intesa come quel giusto mix di Tradizioni e di Progresso, di Risorse e di Sviluppo".