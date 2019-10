"A Natale oscureremo Salerno": il sindaco di Avellino lancia la sfida

"A Natale siamo pronti ad oscurare Salerno". Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa lancia il guanto di sfida alla città di Luci d'Artista.

Il bilancio e la promessa

Sono passati cento giorni dal proprio insediamento e il primo cittadino di Avellino parla di "futuri obiettivi, tra i quali - scrive Avellino Today - le manifestazioni per il Natale". Ecco le previsioni “Puntiamo a superare le 150mila presenze. Se Salerno ha le luci, allora noi siamo pronti ad oscurare Salerno. Vogliamo diventare riferimento in Campania per gli eventi natalizi e ci stiamo preparando da luglio“