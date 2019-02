Nocera Inferiore, Capaldo: "Volevano abbattermi, ma sono al mio posto"

Dopo mesi di silenzio il consigliere comunale Ilario Capaldo torna a far sentire la sua voce per chiedere agli esponenti politici, sia di maggioranza che di opposizione, un chiarimento politico. Capaldo, in una nota, cita, prima di tutto, un vecchio detto: “E foder' cumbattene e le spade stann' appes'. Ho vissuto mesi di ingiustizie di cattiverie rancorose da più è più parti aventi come unico comune denominatore abbattere Capaldo”.

La polemica

Il consigliere comunale si spinge oltre: "Per mesi - racconta - sono stato in un, quasi, profondo silenzio sperando che la città e gli amici sempre capissero. Ma si va avanti senza nessun rancore. Per cinque anni abbiamo amministrato questa città con passione e sacrificio portandola fuori dal baratro. Abbiamo allargato la coalizione di governo nel nome della filiera istituzionale, nel nome di progettazioni e finanziamenti regionali o provinciali. Come dire no ad una coalizione civica, moderata, riformista? Dubbi? Ne avevo. Risultati? Hanno preso da Nocera e nulla dato”. Poi Capaldo ribadisce la sua posizione: “Oggi da più parti mi sento di rivolgere ancora in modo più incisivo le solite domande: Con chi stai?, Dove stai?. A loro rispondo che sono dove ero rimasto. Io sto con i cittadini di Montevescovado. Io sto con i cittadini di Piedimonte e di tutta la periferia spesso di serie B. Io sto con gli imprenditori di Casarzano e Fosso Imperatore. Io sto con il sogno della strada ferrata (Codola - San Francesco). Io sto con i ragazzi del volontariato, quelli che hanno la protezione civile nelle vene. Credo che oggi sia il tempo di sapere chi sta con me. Mai più passi indietro, mai più passi di lato. Comunque vada io ci metterò la faccia” conclude il consigliere comunale.