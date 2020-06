Nocera Inferiore, Marialaura Vigliar è la nuova coordinatrice del Psi

Gli iscritti della sezione del Psi di Nocera Inferiore, in uno al segretario provinciale, Silvano Del Duca, si sono riuniti presso la federazione salernitana per rilanciare l'azione politica ed organizzativa del partito nocerino. Durante l’incontro è stata analizzata la fase emergenziale legata al Covid-19 che, non del tutto alle spalle, sta generando ed evidenziando ancora innumerevoli problemi che la politica e le amministrazioni dovranno affrontare con sfide sempre più difficili che impongono impegno, riflessioni serie e decisioni rapide.

La nomina

Da Nocera Inferiore, cuore dell’intero agro nocerino sarnese, i socialisti sono convinti che "tutte le energie devono, responsabilmente, mettersi a disposizione delle proprie comunità al fine di contribuire al rilancio socio economico dell'intera area". Pertanto, "a seguito dell'indisponibilità rappresentata per motivi personali e professionali dal dottore Antonio Iannello, coincisi con l’inizio della pandemia, a proseguire nel delicato compito di guidare il Psi nocerino", gli iscritti hanno ritenuto di affidare il coordinamento della locale sezione alla professoressa Maria Laura Vigliar, storica figura del Psi salernitano, già assessore e vice sindaco della prima Giunta Torquato e attualmente componente del Consiglio Nazionale del Psi, che avrà il compito di riavviare una proficua discussione con tutte le energie positive presenti in città che si ispirano agli ideali e valori socialisti.