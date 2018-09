Omicidio Vassallo, il ricordo di De Luca: "Ferita ancora aperta"

Nel giorno delle celebrazioni in suffragio di Angelo Vassallo, anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca decide di ricordare l’ex sindaco di Pollica, ucciso il 5 settembre 2010 da ignoti. Le indagini della Procura di Salerno sono ancora in corso. Ma, al momento, il suo assassino è ancora in libertà.

Il post

Il governatore interviene con un post sulla sua pagina Facebook: “Angelo Vassallo con la sua umanità, la sua passione civile, il suo coraggio e il suo impegno è un esempio altissimo per tutti coloro che quotidianamente si battono per la legalità, la salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente. A otto anni dalla sua tragica scomparsa la ferita è ancora aperta. Restano indelebili il ricordo e i valori che ha difeso”.