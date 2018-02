Openpolis, ecco la classifica: Cirielli è il deputato campano più produttivo

Il deputato più produttivo della Campania è Edmondo Cirielli (Fratelli d'Italia). Lo certifica il sito Openpolis, che, da diversi anni, mette sotto osservazione il lavoro dei parlamentari italiani.

La classifica

Nel corso della legislatura 2013-2018 Openpolis ha attivato un sistema a punteggi che va da un minimo di 0,001 punti per la semplice presenza al voto a un massimo di 40 punti per un disegno di legge presentato dal parlamentare ed approvato da entrambe le Camere. Per quanto riguarda la nostra regione, al primo posto troviamo l’esponente della destra salernitana Cirielli (920 punti) che, invece, si colloca, nella graduatoria nazionale, al decimo posto. Dietro di lui Paolo Russo-Forza Italia (627 punti), Arturo Scotto-LeU (475 punti), Carlo Sibilia–M5S (452), Luigi Gallo-M5S (420), Angelo Rughetti-Pd (380), Marco Di Lello-Pd (330), Vincenzo Amendola-Pd (330), Gennaro Migliore-Pd (306), Silvia Giordano-M5S (278), Vega Colonnese-M5S (250), Salvatore Micillo-M5S (244), Roberta Agostini-LeU (243), Luigi Di Maio-M5S (236) e Khalid Chaouki-Pd (230).

Agli ultimi posti, invece, troviamo: Gianfranco Rotondi-Rc (29), Antonio Cuomo-Pd (32), Giovanni Palladino-Pd (35), Luigi Cesaro-Fi (37), Michele Ragosta (51).