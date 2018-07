Olio bruciato a casa dei genitori di Caporale: la solidarietà di Salvini

Dopo l’atto vandalico contro la famiglia di Antonello Caporale, che risiede nel piccolo comune di Palomonte, arriva la solidarietà del ministro dell’Interno Matteo Salvini, al quale proprio il giornalista del Fatto Quotidiano ha dedicato il suo nuovo libro intitolato: “Salvini, ministro della paura”.

La solidarietà

Il leader della Lega, appresa la notizia dell’olio bruciato dinanzi all’abitazione degli anziani genitori di Caporale, commenta sui social: “In attesa che i responsabili vengano individuati, rinnoviamo l’impegno per riportare legalità e rispetto in questo Paese. Ad Antonello un abbraccio che estendo alla sua famiglia”. Da Caporale il ringraziamento per l'attestato di solidarietà da parte di Salvini.