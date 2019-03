Primarie Pd 2019, dove votare a Salerno: l'elenco dei seggi

Sta per partire il conto alla rovescia per l’elezione del nuovo segretario nazionale del Partito Democratico. Domenica 3 marzo, dalle 8 alle 20, si svolgeranno in tutta Italia le primarie che proclameranno il vincitore.

I CANDIDATI

La sfida è tra il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il segretario dimissionario uscente Maurizio Martina (sponsorizzato a Salerno e in Campania dal governatore Vincenzo De Luca) e l’ex vice presidente della Camera Roberto Giachetti.

CHI PUO' VOTARE

Possono votare i cittadini italiani che abbiano compiuto 16 anni ed i cittadini dell’Unione Europea e di altri Paesi residenti in Italia che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Pd. I cittadini italiani iscritti alle liste elettorali possono votare portando con sé un documento di riconoscimento, la tessera elettorale e il contributo di almeno 2 euro. I cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari, possono portare anche il permesso di soggiorno o la ricevuta di richiesta di rinnovo.

COME SI VOTA

Gli elettori possono esprimere la loro preferenza tracciando un unico segno sul simbolo di una delle liste dei candidati all’Assemblea nazionale.

I SEGGI

Teatro Augusteo (seggi 1 e 2 - via Roma anche per stranieri e fuori sede), Bar Hamingway (seggio 3 - via Carmine, 95), Bottega di Alice (seggio 4 – via Buonservizi 21), Bar Pinocchio (seggio 5 – Piazza Montpellier), Sede Pd Salerno (seggio 6 – via Manzo 15), Centro "Carmen Rubino" (seggio 7 – via Laurogrotto-Calcedonia), Centro Polifunzionale (seggio 9 – Matierno), Associazione “I Catellani” (seggio 10 – Giovi Piegolelle), Polo Nautico (seggio 11 – via Lungomare Colombo), Centro Sociale (seggio 12 – via Guido Vestuti), Circolo Pd “Angelo Vassallo” (seggio 13 – Via Gianbattista Amendola 41), Comitato di Quartiere Europa (seggio 14 – via Moscati 3), Circolo Pd “Parco Arbostella” (seggio 15), Associazione di Quartiere (seggio 16 – via D’Azeglio).

Seggio 1 (sezioni 1-152), Seggio 2 (sezioni 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), Seggio 3 ( sezioni 17-29, 43, 45-48), Seggio 4 (sezioni 30-37, 80), Seggio 5 (sezioni 38, 39, 40, 41, 42, 44), Seggio 6 (sezioni 49-58), Seggio 7 ( 59-67, 78, 79, 87), Seggio 8 (sezioni 69-77, 93-98 ), Seggio 9 (sezioni 81-86 ), Seggio 10 (sezioni 88, 89, 142, 149), Seggio 11 (sezioni 68, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120 ), Seggio 12 (sezioni 90, 91, 92, 102, 103, 104, 105, 110, 135, 136, 137, 138 ), Seggio 13 (sezioni 106, 107, 108, 109, 115, 116, 117), Seggio 14 (sezioni 124-134), Seggio 15 ( 121, 122, 123, 143, 144, 145, 146, 147, 148), Seggio 16 (sezioni 139, 140, 141, 150 ).

Gallery