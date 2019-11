Scuola, Provenzano fa tappa a Palomonte: "Riprogrammare le risorse per rilanciare il Sud"

Il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano ha fatto tappa a Palomonte dove è intervenuto a sostegno della realizzazione di una scuola unica in un comune diviso tra frazioni e più scuole. Si tratta di un progetto innovativo su cui il sindaco, Mariano Casciano, sta lavorando insieme all'università di Venezia e alla Fondazione Leonardo: “Riprogrammare le risorse non spese per rilanciare il Mezzogiorno. E su questo la scuola avrà un ruolo fondamentale”.

L’assist

Secondo il ministro, in Italia c’è “bisogno di normalità”. E, dunque, “abbiamo bisogno di scuole come quella pensata a Palomonte, per recuperare la dimensione di comunità, capace di accogliere bambini e genitori”. Poi ha aggiunto con rammarico: “Se prima la frase dei genitori era “se studi ce la fai”, oggi non è più così. Oggi sembra valere il “più studi più puoi andartene”, e se non se ne vanno oggi è una vergogna”.