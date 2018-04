Pd, Realacci arriva a Salerno: passeggiata con Iannuzzi sul Corso

Due ex parlamentari del Pd a passeggio a Salerno ma con lo sguardo rivolto, ovviamente, a Roma dove la nascita di un governo tra grillini e democratici sembra essere sempre più in salita.

La visita

Questa mattina, infatti, il presidente onorario di Legambiente Ermete Realacci (non ricandidato), fedelissimo del premier uscente Paolo Gentiloni, è arrivato a Salerno per concedersi una passeggiata in compagnia di un “vecchio” amico: l’avvocato salernitano Tino Iannuzzi (non eletto alle elezioni politiche del 4 marzo scorso). I due si sono lasciati fotografare su Corso Vittorio Emanuele, nei pressi della stazione ferroviaria. “Insieme - dichiara Iannuzzi - continuiamo l’impegno per la tutela e valorizzazione dei piccoli comuni, nel segno dello sviluppo sostenibile, dell’innovazione e del valore della comunità. Piccola Grande Italia e Parchi Nazionali un punto di forza del Paese, da rilanciare con interventi e progetti incisivi”.

Insomma, nonostante non siedano più sugli scranni dei palazzi del potere romano, Iannuzzi e Realacci non hanno alcuna intenzione di mettere da parte la loro passione per politica.