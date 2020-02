Regionali 2020, De Luca: "Il Pd vincerà con o senza i grillini"

“Il Pd non ha chiuso la porta, ma mi pare che dai Cinquestelle sia arrivata una chiusura netta". Lo dichiara il deputato del Pd Piero De Luca a margine di una conferenza stampa a Salerno, riferendosi a una eventuale alleanza per le elezioni regionali di primavera in Campania.

La conferma del padre

Per il parlamentare democratico, dunque, i Cinquestelle sono liberi di prendere le scelte e le decisioni che vogliono. Noi, allo stesso tempo, abbiamo il diritto e il dovere di mettere in campo proposte che siano in grado di valorizzare, in Regione Campania, l'esperienza amministrativa positiva degli ultimi cinque anni". E preannuncia che, durante la prossima direzione regionale del Pd, in programma il 17 febbraio, il partito "farà la propria scelta, confermerà il governatore uscente quale candidato del Pd, metterà in campo una coalizione di centrosinistra ampia che guardi a sinistra, ma che guardi anche al campo moderato, riformista e a tutte le categorie dinamiche imprenditoriali e ai professionisti della regione Campania". C’è per i dem, a suo giudizio, "l'obbligo e il dovere di intercettare l'elettorato dei Cinquestelle, l'elettorato che, per varie ragioni anche a livello nazionale, non ha votato Pd", parlando di "contenuti di merito". Ma emerge dall'assemblea di ieri come la base dei grillini continua in "un ostracismo di principio, ideologico". "Se dovessero decidere, come in altre regioni, di andare da soli, in Campania, ci sono tutte le condizioni per vincere la battaglia. Il Pd vincerà, non voglio essere scaramantico. Sono convinto che con o senza i Cinquestelle avrà la possibilità di vincere le prossime elezioni in Campania" conclude De Luca.