Rifiuti pericolosi nel Parco del Cilento, Vuolo: "Ministero e Regione si attivino"

L'europarlamentare salernitana della Lega Lucia Vuolo interviene sulla vicenda dei rifiuti tossici nel Vallo di Diano che, ormai da giorni, sta facendo discutere la politica locale.: “Condivido le preoccupazioni del Presidente del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, quando denuncia che molti eco-reati restano purtroppo impuniti, nonostante gli sforzi delle competenti Procure e le evoluzioni del sistema giudiziario”.

La polemica

Secondo la fedelissima di Matteo Salvini “mentre i tribunali competenti muovono i passi per l'individuazione e la punizione dei responsabili, con i ridotti mezzi e tutte le criticità del sistema giudiziario italiano, i territori vengono continuamente deturpati ed a pagare sono sempre i cittadini, che subiscono lo scempio ambientale e ed il peggioramento delle condizioni di vita”. Duro l’intervento della Vuolo sul recente sequestro di rifiuti altamente pericolosi nel Vallo di Diano, zona a Sud della provincia di Salerno inserita nell'area di un Parco nazionale riconosciuto dallo Stato italiano. “Per quanto di mia competenza mi attiverò affinché venga posta all'attenzione del Parlamento europeo la tutela dell'ambiente, e la gestione del sistema rifiuti nazionale, che troppe falle presenta ancora oggi e che per diversi aspetti è già stato oggetto di infrazioni contestate proprio dalla Europa”. Di qui la condivisione delle preoccupazioni dei dirigenti locali leghisti: “Comprendo l'amarezza nel vedersi "ostaggio" degli ennesimi veleni, sono legittime le preoccupazioni sollevate da Giuseppe Vitolo, coordinatore della Lega nel comprensorio del Vallo del Diano. Ecco perché mi auguro che anche la Regione Campania e il ministero dell'Ambiente possano attivare tutto quanto di propria competenza per evitare che l'ennesima vergogna ambientale finisca nel dimenticatoio dopo la rabbia del momento” conclude Vuolo.