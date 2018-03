Risultati elettorali, De Luca: "Il Pd ha commesso errori gravi, ed ha pagato"

"Il Pd ha commesso errori gravi, ed ha pagato. La condizione del Pd in molte parti del Paese è un’aggregazione di notabili. Doppio danno: un mondo chiuso di partito senza esser partito": lo ha detto il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, tre giorni dopo il risultato delle elezioni, sull’emittente Tv Luna. Secondo il presidente, "il Pd non ha saputo parlare alla pancia del Paese con un programma di 100 punti e non con argomenti vicino ai territori come la sicurezza ed il reddito di cittadinanza. Se si passa dal 41 per cento delle Europee alla metà di quei voti, è perché non si sono sapute concretizzare quelle speranze dei cittadini. Ma questo vuol dire anche che in Italia il ciclo politico ora dura poco e vale per tutti: se non sei capace di raccogliere i sentimenti delle persone, perdi i voti".

Tutti al lavoro

"Sono state fatte cose positive sul tema dell’immigrazione, quello della sicurezza urbana non è stato affrontato con efficacia. - ha continuato De Luca - Mi ero permesso di presentare un piano per i giovani del Sud: la risposta che ho ricevuto dal Governo è che non dobbiamo fare demagogia. Avrei dovuto insistere di più. Lo faremo nei prossimi mesi: la Regione lavora ad un piano per il lavoro in Campania. Come dicono le Scritture: siamo nati per soffrire. Tuttavia ogni risultato elettorale è un’occasione per riflettere. C’è un successo importante dei 5 stelle e c’è un’affermazione straordinaria della Lega di Salvini. I due vincitori della campagna elettorale hanno egemonizzato rispettivamente due temi: quello della sicurezza e del reddito di cittadinanza". Poi ha precisato che le consultazioni territoriali non hanno risentito dello shock: "La controprova è stata offerta nel Lazio, con Zingaretti riconfermato presidente con 300 mila voti in più", ha concluso.