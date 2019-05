Crisi Salernitana, l'appello dei consiglieri di centrodestra: "Tuteliamo la nostra squadra"

Un appello alla città affinchè, nonostante il momento di difficoltà che sta vivendo, resti accanto alla Salernitana. A lanciarlo sono i consiglieri comunali di centrodestra Roberto Celano (Forza Italia), Giuseppe Zitarosa (Lega-Salvini) e Ciro Russomando (Attiva Salerno). i quali parlano di “epilogo inquietante e vergognoso per il campionato di calcio di serie B”.

Certamente il campionato della Salernitana non è stato edificante nell'anno del centenario. Tuttavia ancora una volta si assiste all'assenza di regole certe, eque ed uguali per tutti. C'è amarezza per una giustizia che non appare omogenea. La Salernitana per molto meno, anni fa, fu radiata dal calcio e con essa la passione di un'intera città. Oggi non si utilizza ugual metro in circostanza ben più grave. Sono ravvisabili senza dubbio colpa e negligenza in vigilando da parte degli organi preposti al controllo del rispetto delle regole delle società sportive affiliate. E' anche, però, deludente assistere che nella nostra città le istituzioni apicali non abbiano alzato la voce con veemenza ed incisività, come accaduto in altre città interessate. È il momento da parte di tutti di tutelare Salerno e la Salernitana. Intervengano le Istituzioni, i parlamentari e chiunque abbia titolo a difendere una passione e con essa la città. I tifosi certamente faranno la loro parte.