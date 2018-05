Santoro: "Con noi Salerno diventa Capitale delle Idee"

Si è svolta la prima edizione dell’evento “Fabbrica delle idee – storie vincenti made in Campania”.

La manifestazione

Una giornata densa di racconti ed incontri voluta ed organizzata dal consigliere comunale Dante Santoro e, come lui ci tiene a definirli, da un gruppo di eroici attivisti. Nelle sale del Museo Diocesano di Salerno si sono così tenuti incontri con protagonisti del mondo dell’imprenditoria, del volontariato e della società civile, che si sono distinti per intuizioni o azioni valorose, a cui il consigliere comunale ha consegnato anche un’ attestato di ambasciatori del territorio: “Le storie vincenti dei nostri territori sono quelle di tante persone che non si sono arrese e continuano ad ideare, creare, produrre ed aiutare il prossimo. I fatti negativi ed i problemi delle nostre terre li conosciamo tutti, ma non serve fare vittimismo ed anzi dobbiamo reagire facendo conoscere storie positive di chi in Campania rimane e compie azioni di valore per la società, per questo ho voluto fortemente organizzare a Salerno il primo appuntamento della Fabbrica delle idee".

Santoro è entusiasta dell'iniziativa: "Abbiamo avuto più di trenta racconti di persone che conducono una battaglia quotidiana per portare avanti progetti ed iniziative che hanno una grande ricaduta per intere comunità, il pomeriggio abbiamo avuto la visita del sindaco di Napoli Luigi de Magistris e del giornalista di Fanpage, Sacha Biazzo, con cui abbiamo parlato delle loro battaglie quotidiane e di come sia centrale la tematica della legalità per garantire un futuro migliore ai nostri territori. Possiamo dire con orgoglio che abbiamo riscattato il nome di Salerno facendola diventare Capitale delle idee, una missione di riscatto importante per la nostra città ferita ed infangata dalle gravi vicende di mala politica e collusione che hanno avuto una ribalta nazionale in questi mesi”.