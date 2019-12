Salerno, presentata l'App "Fiato sul Collo": esulta Santoro

Il consigliere comunale e provinciale di Salerno Dante Santoro ha presentato, questa mattina, l'App Fiato sul Collo, insieme agli studenti e i docenti dell' “IIS Focaccia” con cui è stato realizzato il progetto.

I dettagli

Si tratta di nuova applicazione nuova che punta a rafforzare il con i cittadini. “L’App Fiato sul Collo è un'innovazione unica in Italia, uno strumento che restituisce il potere di incidere ai cittadini con la possibilità di inviare segnalazioni presso gli uffici competenti in meno di 30 secondi. Questo strumento alla portata di tutti - ha spiegato Santoro - è una vera rivoluzione azzerando le distanze nei rapporti tra cittadini ed istituzioni, finirà così l'era dei diritti fatti passare come elemosine. Da Salerno lanciamo anche un grande messaggio di partecipazione dal basso, coinvolgendo il mondo della scuola in un processo di innovazione e modernizzazione delle pubbliche amministrazioni. Questo progetto è un miracolo organizzativo, in un'era in cui la politica sperpera milioni di euro per progetti inutili, noi diamo vita ad un'iniziativa a costo zero per la collettività ma con una grande ricaduta per migliaia di persone. Abbiamo avuto già richieste da altri territori, questo modello verrà esportato in tutt' Italia”.