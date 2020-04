Sanificazione gratuita dei locali a Baronissi: la richiesta di Tony Siniscalco (Lega)

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

In data odierna è stata inviata al Sindaco di Baronissi la richiesta per la sanificazione gratuita dei locali di tutte le attività commerciali del territorio che riapriranno.

Finalmente anche la nostra Regione piano piano sta iniziando ad aprire le porte del commercio; con l’ordinanza n. 37 del 22 aprile u.s., tra le misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica, è stata consentita anche l’apertura delle attività commerciali tra cui bar e ristorazione, con la sola modalità della consegna a domicilio. Tra le misure igienico sanitarie da adottare (anche se discutibili e di difficile attuazione!) prima della riapertura i titolari delle attività dovranno provvedere alla sanificazione e igienizzazione dei locali, nelle modalità prescritte dalla circolare su citata.

In proposito, in considerazione del grave momento economico che tutte le attività commerciali stanno vivendo, lo scrivente in qualità di coordinatore cittadino della Lega Salvini Campania,

CHIEDE

che l’amministrazione comunale intervenga, a favore delle attività commerciali territoriali, mediante la sanificazione dei locali gratuita. Questo vuole essere un modo utile per essere vicini ai piccoli imprenditori locali che costituiscono parte del motore economico della nostra città.

A discrezione dell’amministrazione l’attuazione della proposta, che tuttavia potrà essere realizzata o attraverso l’erogazione di un contributo diretto alle attività commerciali o commissionando direttamente il servizio a ditte individuate dall’ente.

Per quanto concerne il reperimento dei fondi questi potranno essere individuati come specificato nella mia precedente missiva del 4 aprile u.s.

Quanto allo scrivente, titolare di una delle attività commerciali locali, si precisa che, onde evitare di ripetere spiacevoli accadimenti che possano indurre a ritenere strumentale la presente richiesta, ha già provveduto a prenotare e saldare la sanificazione della propria attività.

Perseguiamo un obiettivo comune, essere vicini ai cittadini e far rialzare la nostra Baronissi!