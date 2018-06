Sant'Eustachio, Santoro inaugura la "Casa della Salute"

Prenderà ufficialmente il via domani la Casa della Salute, il progetto fortemente voluto dal consigliere di Giovani Salernitani-demA, Dante Santoro.

I dettagli

Sarà una giornata di visite e controlli gratuiti che si potranno svolgere presso la parrocchia del quartiere Sant’Eustachio. “Tante persone in stato di bisogno – spiega Santoro - riceveranno visite da medici volontari in campo di medicina generale, oculistica, psicologia, cardiologia, consulenza nutrizionale e verranno effettuate eco per carotide per prevenire ictus ischemico – ha poi aggiunto il consigliere - Nell' era della politica delle chiacchiere e con la sanità accessibile a pochi, questa è un piccolo grande miracolo reso possibile da tanti cittadini attivi e medici dal cuore grande. Sabato ore 9.30 si inizia, la salute non deve essere un lusso per pochi ma un diritto di tutti”. Appuntamento, dunque, per domani mattina con visite specialistiche in medicina generale, cardiologia, psicologia, odontoiatria, fisioterapia, oculistica, chirurgia vascolare e consulenza nutrizionale.