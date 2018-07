Senatore (Cad): De Luca usa occasioni istituzionali per accrescere il consenso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

A freddo l' inaugurazione del mercato di via De Crescenzo risulta essere ancora piuttosto controversa: discordanti i riscontri provenienti dal mondo politico ed associativo riguardo la recente re-inaugurazione dell' area mercatale. Sonia Senatore, responsabile provinciale Cad, Centro ascolto del Disagio, ha dichiarato provocatoriamente: "Non si perde occasione per manifestare la completa ignoranza per quanto attiene il cerimoniale istituzionale di eventi di interesse pubblico. Qui a Salerno siamo rimasti alla pedana inaugurale 3 x 3 che consentiva al Sindaco De Luca di approfittare ogni giorno di un cantiere per accreditarsi pezzi di mito europeo!" "Trattandosi di un'occasione istituzionale e non di carattere politico, avrebbero dovuto essere presenti tutti i parlamentari eletti a Salerno città ed i loro delegati"- ha aggiunto la dirigente salernitana dell' associazione guidata a livello nazionale dall' ingegner Gerardo Rosa Salsano - "Occorrerà poi valutare se effettivamente i commercianti saranno soddisfatti nel lungo periodo dell' iniziativa intrapresa dall' amministrazione Napoli, performante solo a parole", ha concluso.