Turismo, D’Avenia: “Rilanciamo l’economia locale con le bellezze del nostro territorio”

Il vice segretario regionale di Centro Democratico Giovanni D’Avenia interviene sulla stagione turistica che sta per aprirsi anche in Campania “L’approssimarsi dell’estate pone inevitabilmente dinanzi ad un bivio tortuoso creatosi dal Covid-19: la riapertura del turismo. Il turismo, come si puo’ facilmente immaginare, è infatti il settore con i maggiori danni economici per effetto della pandemia. Tutta la filiera, dalla ricettività alla ristorazione, dai tour operator e agenzie di viaggio ai servizi di balneazione, ha avuto un lungo blocco e, secondo la ricerca del Centro Studi Turistici per Assoturismo, l'emergenza porterà a chiudere l'anno con una riduzione delle presenze di oltre 260 milioni (60%) rispetto allo scorso anno”.

Il NYT premia la regione

Per il New York Times è la Campania una delle mete ideali per le vacanze Covid Free, ovvero tra i luoghi più sicuri dove trascorrere questa estate 2020. “Un segnale – sottolinea D’Avenia - indubbiamente importante per la ripartenza dopo mesi di lockdown che rappresenta un’occasione volta alla rivalutazione del proprio territorio in cui venga favorito il cosiddetto turismo di prossimità che promuoverà la riscoperta di località e meraviglie a km 0 e contribuirà alla ripresa dell’intero tessuto economico della regione”.



