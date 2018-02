Vertenza Alba a Battipaglia, Vicinanza risponde alla sindaca Francese

E’ polemica al Comune di Battaglia tra la sindaca Cecilia Francese e i sindacati rispetto sul pagamento degli stipendi dei lavoratori della società municipalizzata Alba.

Lo scontro

Ad alzare i toni contro la prima cittadina è il sindacalista della Cisal Gigi Vicinanza: “Le voglio ricordare - che il sindacato ha il dovere di tutelare i lavoratori, portando avanti denunce e proposte. Se a lei non è piaciuto quello che ho scritto sulla vertenza Alba mi spiace, ma dovrà farsene una ragione”. Poi ricorda: “Fino a venerdì gli stipendi non erano stati pagati e certamente se non ci fosse stata la pressione della Cisal chissà quando sarebbero stati erogati. Di una cosa, però, sono soddisfatti: la Francese ha annunciato che porterà i documenti della società in Procura per far emergere le responsabilità di chi ha portato Alba a questo punto. Non posso non esserne che lieto. La sindaca, invece, di attaccare a testa bassa inizi a creare una sinergia con le organizzazioni sindacali per superare questo momento che vede soffrire oltre 100 lavoratori”.