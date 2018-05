Via Volpe chiusa al traffico, Fratelli d'Italia contro il Comune: "Scarsa manutenzione delle strade"

Dopo la chiusura alla circolazione veicolare di via Francesco Paolo Volpe, la trafficatissima arteria stradale che collega il centro della città con via Irno e l'ingresso dell'autostrada, esplode la polemica politica.

Le accuse

A criticare l’amministrazione comunale è il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia: “A causare il blocco stradale - tuonano la portavoce Elena Criscuolo e il docente Gherardo Marenghi - la grave incuria dell'Amministrazione che trascura la manutenzione delle strade al punto da determinare la pericolosa apertura di una voragine proprio in via volpe”. Per i due esponenti della destra “a pagare le conseguenze di queste omissioni ancora una volta i cittadini utenti che si troveranno costretti nei prossimi giorni a compiere percorsi alternativi nel disagio delle ore di punta”.