I Centri Verrengia di Salerno presentano l’innovativa "Tac Coronarica"

Una Tac di ultima generazione che rende possibile una completa e dettagliata analisi delle coronarie in maniera non invasiva, ottenendo immagini di elevata qualità in pochi secondi.

L’incontro

L’innovativa apparecchiatura dei Centri Verrengia di Salerno verrà presentata, giovedì 28 giugno alle 19, nel corso di un appuntamento denominato “Aperitivo del Cuore” in programma presso il centro Pet-Tc Medicina Nucleare di via Sabato Visco 18, a Salerno. Un momento di confronto, voluto fortemente dal professore Domenico Verrengia e dal direttore commerciale Carmine Giordano, al quale parteciperanno medici e pazienti. L’incontro intende illustrare brevemente funzionalità e vantaggi della Tac Coronarica. I Centri Verrengia rappresentano un brand sanitario di riferimento nella città di Salerno, con la radiologia attiva a partire dal 1957.

Soddisfatto il titolare dei Centri Verrengia Domenico Verrengia: