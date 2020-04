Il liceo "Pisacane" di Padula segue le lezioni della Normale di Pisa

In piena emergenza Covid-19, il liceo scientifico “Pisacane” di Padula ha deciso di offrire una importante occasione di crescita ai suoi studenti aderendo al percorso didattico nazionale “La Normale va a scuola”, messo a punto dalla prestigiosa “Scuola Normale Superiore” di Pisa. Gli studenti più meritevoli del triennio, fino al termine dell’anno scolastico, avranno quindi la possibilità di seguire, in modalità on line, lezioni a distanza su argomenti e approfondimenti del programma scolastico tenute da docenti, ricercatori e ricercatrici della scuola toscana.

Il programma

Giovedì 30 aprile gli studenti delle classi quinte, affiancati dai docenti Rinaldi e Franza, prenderanno parte ad una lezione di Storia su Taylorismo e Fordismo del dottore Bruno Settis, ricercatore della Scuola Normale Superiore di Pisa. Venerdì 8 maggio gli studenti delle classi quarte, con le docenti Di Santi e Donatiello, seguiranno una lezione di Chimica e Fisica del professore Sergio Rampino della Scuola Normale Superiore di Pisa, dal titolo “Teoria e calcolo: la chimica al confine con la fisica, la matematica e l’informatica”. Mercoledì 13 maggio, gli studenti delle classi terze, con le docenti Di Santi e Lobosco, seguiranno una lezione di Biologia tenuta dal professore Gian Michele Ratto, ricercatore della Scuola Normale Superiore di Pisa dal titolo “Rendere visibile l’invisibile”.