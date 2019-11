Scuole e lavoro, gli studenti in piazza a Salerno: "Qui siamo senza futuro"

Mattinata di protesta, oggi, a Salerno ed in altre città della regione Campania. Centinaia di studenti, nonostante la pioggia, sono scesi in piazza al grido di “Cambiare la scuola per cambiare il sistema”.

Il corteo

Ad organizzare i cortei l’Unione degli Studenti: “Scendiamo in nove piazze da tutta la regione per ribadire che le lotte dei giovani contro i potenti della Terra non si fermano qui, abbiamo idee chiare rispetto ad un ripensamento sull’alternanza e la sua regolamentazione, trasporti pubblici e diritto allo studio” dichiara il coordinatore di UdS Campania Manuel Masucci che spiega: La legge regionale sul diritto allo studio approvata a seguito delle manifestazioni di migliaia di studenti e studentesse nel 2005, è tutt’ora definanziata, il che si traduce in una rete di trasporti insufficiente ed inquinante, abbandono scolastico e luoghi della formazione non accessibili a tutti e tutte. Il 5 novembre il ministro dell’istruzione Fioramonti ci ha ricevuto come sindacato studentesco, in quella sede abbiamo ottenuto l’interruzione dei patti di collaborazione in alternanza con il McDonald, ma questo non ci basta, è solo il primo passo verso l’applicazione del codice etico, per interrompere tutti i percorsi di alternanza in aziende che inquinano il territorio e sfruttano i lavoratori” continua Masucci. Tra dispersione scolastica dilagante (al 19% in Campania) e accesso alla formazione limitato, al sud sempre più giovani emigrano abbandonando i propri territori: “Ci dicono che siamo il futuro, ma (noi aggiungiamo) senza futuro”.