Scuola, pronte le assunzioni: speranza per 270 docenti precari salernitani

Partono le assunzioni nel mondo della scuola in provincia di Salerno. Sono 270, infatti, i posti destinati alle immissioni in ruolo – riporta Il Mattino - dopo la tornata della mobilità nazionale dei giorni scorsi. Aumentano, dunque le speranze per i precari che da tempo stanno attendendo il loro turno dopo anni di supplenze.

I numeri

Secondo i dati sui posti disponibili in provincia, ammontano a 270 le assunzioni pronte a scattare entro fine agosto alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola media; mentre è ancora impossibile quantificare la disponibilità per le assunzioni nelle scuole superiori perché manca ancora il bilancio della mobilità nazionale che si conoscerà solo dopo il 13 luglio. In attesa dei posti per i precari delle superiori possono comunque sperare quelli degli altri ordini di scuola. Le disponibilità sono effetto anche dell’assorbimento dei docenti di ruolo in esubero: come detto nei giorni scorsi i docenti di ruolo perdenti cattedra all’infanzia e alle elementari erano poco meno di 110, ma l’amministrazione scolastica è riuscita a trovare i posti che servivano attingendo anche dai posti di potenziamento messi a disposizione dall’Ufficio scolastico regionale. Alla scuola dell’infanzia spuntano 75 posti liberi per assumere nuove maestre, alla scuola primaria sono 64 i posti accantonati per le assunzioni, per un totale di 139 le nuove nomine; mentre per le scuole medie sono 131 le nomine in ruolo che saranno sbloccate.