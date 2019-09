Banco dei desideri: anche a Salerno la campagna Feltrinelli e Mission Bambini

Anche la libreria Feltrinelli di Salerno, sabato 14 e domenica 15 settembre, parteciperà a Banco dei desideri, la campagna nazionale di raccolta beni promossa dalle Librerie Feltrinelli insieme a Mission Bambini presso 49 punti vendita in tutta Italia.

La campagna

Durante Banco dei desideri sarà possibile donare libri, giocattoli e cartoleria che verranno poi distribuiti a famiglie in difficoltà attraverso una rete di asili e scuole all’interno di quartieri critici di diverse città. A Salerno, sarà allestito un banco presso il punto vendita in Corso Vittorio Emanuele. La modalità è semplice e immediata: all’ingresso i volontari di Mission Bambini distribuiranno delle shopper appositamente destinate all’iniziativa Banco dei desideri, che si potranno riempire a piacimento con libri, giocattoli e cartoleria che verranno poi distribuiti agli asili e alle strutture per l’infanzia che hanno aderito. Un’occasione per destinare beni per l'infanzia che sicuramente potranno dare un po' di respiro a quelle mamme continuamente impegnate nel sopperire ai bisogni di prima necessità.