Luci non solo a Natale, a Bellizzi "risplende il tricolore" ai tempi del Coronavirus

Le luci che caratterizzano il salernitano, a Salerno e provincia, ora tornano a illuminarsi, in questo momento così buio per il Bel Paese. Il signor Gerardo Cavallaro, infatti, ha tenuto a condividere con la nostra testata un'iniziativa che intende omaggiare l'Italia: "Luci d'artista non solo a Natale. Con le classiche lampadine colorate, ho tenuto molto a farle a casa per la mia Italia", ha detto il cittadino residente a Bellizzi.

Il tricolore, dunque, risplende in queste sere difficili per tutti, a causa dell'emergenza sanitaria in corso.