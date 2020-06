Festa grande al Check Up: il dottor Borsellino spegne 80 candeline

Festa grande al Check up, per gli 80 anni dell’imprenditore Antonio Borsellino. Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1966, specializzandosi in Semeiotica e Diagnostica di Laboratorio e in Ematologia Clinica, Borsellino, nel decennio successivo, ha lavorato ricoprendo incarichi di notevole pregio, presso la pubblica Sanità, fondando e dirigendo personalmente a Polla la scuola per “Tecnici di laboratorio” autorizzata dal Ministero della Sanità e della pubblica Istruzione. Nel 1969 ha aperto e diretto il suo primo Laboratorio di analisi a Salerno e nel gennaio del 1977, rinunciando al pregevole incarico di Primario di laboratorio di Analisi presso l’ospedale di Nocera Inferiore, è rimasto fedele al suo “Sogno imprenditoriale”. Da una sua brillante intuizione nasce nel 1992 il Centro polispecialistico Check Up che ancora oggi è un fiore all’occhiello della Sanità Campana e non solo.

La storia

Nel corso degli anni il Check Up, grazie soprattutto alla lungimiranza del dottor Antonio, che ha saputo circondarsi di collaboratori altamente qualificati, si è evoluto dando luogo ad una moderna struttura specializzata in Diagnostica per Immagine, Radioterapia, Specialistica ambulatoriale e Laboratorio Biomedico di Analisi Cliniche. Mai adagiato sui suoi successi, avido di conoscenza e novità,nel 2016 il dottor Antonio intraprende una nuova e più stimolante sfida, fonda il Suo “Centro di Ricerca” stringendo rapporti con il mondo scientifico, stipulando collaborazioni con l’Università “Federico II” di Napoli e Importanti Istituti di Ricerca come il Pascale di Napoli ed il Monzino di Milano. Con la preziosa collaborazione del professor Eugenio Luigi Iorio, Presidente dell’Osservatorio Internazionale dello Stress Ossidativo, nella prevenzione e controllo del rischio cardiovascolare e implementazione di strategie di prevenzione basate sulla nutraceutica, si inizia allo studio della valutazione globale del bilancio ossidativo.

L'augurio dello staff del Check Up



Ad un Marito, Padre, Medico, Scienziato ed Imprenditore di successo, che ha il merito di aver creato un' "Azienda-Famiglia", in cui il successo non è di una sola persona, ma di coloro che lavorano ogni giorno con impegno e passione con l'obiettivo di realizzare le migliori soluzioni per i pazienti, vanno i migliori auguri per il raggiungimento di tanti e nuovi traguardi. Buon 80 °Compleanno