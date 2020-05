Altavilla: un concorso musicale per bambini in tempo di Covid-19

Un concorso musicale completamente online: questa è l'idea alla base del Concorso di musica e canoro per bambini pensato ad Altavilla Silentina. Un concorso nato per dare ai bambini un sorriso e un po' di distrazione e aggregazione in questo periodo di emergenza Covid-19.

L'annuncio

Per partecipare al concorso basterà interpretare una qualunque canzone e registrarla con un telefonino. La canzone dovrà, poi, essere inviata, entro il 5 maggio, alla pagina facebook del concorso.

Per maggiori informazioni>>>Concorso di musica e canoro per bambini

Anche la piccola Alessia Mirra, reduce dall'esperienza allo Zecchino d'Oro dove ha interpretato Mettici la salsa, ha voluto dare un suo contributo annunciando questo concorso per bambini.

