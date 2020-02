"Psicosi" per il Coronavirus, ma non a Positano: spunta il selfie ironico con il "Corona Vinus"

Mentre anche nel nostro territorio serpeggia diffidenza e, in alcuni casi, perfino razzismo verso i cinesi, per il Coronavirus, c'è chi sdrammatizza e improvvisando un gesto simbolico-ironico, al fine di non far degenerare in psicosi le misure di prevenzione e sicurezza per tutelare la salute e scongiurare il contagio.

Parla il fotografo Fabio Fusco

Ogni giorno arrivano a bordo dei pullman, numerosi asiatici a Positano: stavano in un locale (Delicatessen), dove loro sono soliti acquistare caramelle al limone. Visto il nutrito gruppo, io e l’ingegnere Giuseppe De Rosa, abbiamo pensato di scattarci una foto, stringendo tra le mani il "corona vinus", nome di fantasia attribuito per scherzo ad una bottiglia e tutti hanno iniziato a ridere, apprezzando l'ironia. Obiettivo del gesto, sdrammatizzare la situazione di tensione che si respira in giro per il Coronavirus. Ma non a Positano: non abbiamo paura.

L'originale scatto, in men che non si dica, è diventato virale.