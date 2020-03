"Cara Italia, io prego per te": da Salerno il commuovente messaggio del rapper Ehiz Lenz

Un messaggio che commuove ed emoziona, quello lanciato da Samson Isibor, noto nel mondo della musica rap come Ehiz Lenz, giovane nigeriano residente nel salernitano da diversi anni. Uno schiaffo morale agli italiani che, in questo momento di emergenza sanitaria, rimarcano il divario tra Nord e Sud, creando nuove differenze e divisioni all'interno del Bel Paese. Ehiz Lenz, infatti, in un breve e intenso video, esprime solidarietà a tutto il popolo italiano, mostrando gratitudine per l'aiuto ricevuto quando, da ragazzino, dopo la traversata in mare, approdò sulla terraferma del tricolore. Il rapper, di religione cristiana, ha sottolineato come lui e i suoi amici stranieri si stiano unendo in preghiera per l'Italia intera.

Di seguito, il testo integrale del suo pensiero e il video-messaggio



Mia cara Italia, quando vedevo solo il mare blu e tutto sembrava quasi finito per me, tu mi hai salvato. Mi hai dato aiuto, scarpe e vestiti. A qualcuno di noi hai dato possibilità di lavoro e a tutti noi hai dato una possibilità di vita. Adesso che vedo sui giornali morti, paura, ospedali pieni e rischi per tutti, voglio che tu sai che io e i miei amici preghiamo Dio per te. La notte sembra lunga, ma l'alba sta arrivando già. Coraggio, cara Italia!