Coronavirus: il primo atto del Cohomedy Show dei Villa PerBene su facebook

Un po' d'intrattenimento Made in Salerno durante la quarantena. I Villa PerBene, infatti, metteranno a disposizione il primo atto del Cohomedy Show tramite una diretta facebook questa sera a partire dalle 19.00.

Una ventata di risate assicurate con i tre comici salernitani, che sapranno rendere più lieta la permanenza domiciliare a chiunque voglia passare del tempo in allegria. Per vedere lo show ci si può collegare su facebook dove, dalle 18.55 i Villa PerBene daranno il link in bio e sulle storie.

Ecco l'annuncio