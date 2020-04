"Don't Worry, What's Up?": il nuovo brano del CoroPop di Saleno

Dont'Worry, What's Up?: questo è il titolo del brano arrangiato dal maestro Ciro Caravano ed eseguito dal CoroPop di Saleno che unisce due famosissimi brani della musica mondiale, Don't worry, be Happy di Bobby McFerrin e What’s Up delle 4 Non Blondes.

Il brano

A causa della pandemia, le formazioni corali (come tutto il mondo artistico) si sono fermati. Con l’intento di tenere attivi i suoi coristi e diffondere un momento di spensieratezza e speranza in questo periodo cosi difficile, il CoroPop di Salerno, diretto da Ciro Caravano (noto al pubblico come uno dei cantanti e arrangiatore del gruppo vocale Neri per Caso) ha già realizzato tre brani virtuali: il Salute Jouer, Il Canto degli Italiani - Inno Nazionale ed, appunto, Dont'Worry, What's Up?. I brani, arrangiati e realizzati dal Maestro Caravano, sono stati inviati dai singoli coristi attraverso registrazioni da casa, tramite i propri smartphones.

Come va? è la domanda che facciamo alle persone a cui teniamo, per capire come stanno e ultimamente la facciamo più spesso del solito. Abbiamo pensato di dare una risposta. A modo nostro, ovviamente, che possa coinvolgervi tutti e trascinarvi in un vortice di allegria e spensieratezza. Da assumere almeno 3 volte giorno, prima, durante e dopo i pasti! Be happy Be cool Be CoroPop Restiamo a casa, cantiamo da casa! Approfondimenti CoroPop di Salerno: L'emozionante esecuzione de "Il canto degli Italiani"