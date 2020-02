"Chi non comunica scompare": l'intervista a Gerbasio, ideatore di StrateCo

Si terrà a Maggio la settima edizione di StrateCo, l'evento fiorentino sulle strategie e tecniche della comunicazione che, attraverso dibattiti, analisi di processi e live performance racconta l’evoluzione dell’arte comunicativa con un motto semplice ed efficace: Chi non comunica scompare. Ad ideare la manifestazione è stato un trentenne di Buccino, Benedetto Gerbasio. Lo abbiamo sentito riguardo le prossime elezioni regionali.

Chi non comunica scompare, cosa vuol dire?

StrateCo è alla sua settima edizione. Come ci si arriva?

Sei la faccia pulita di questo evento. Credi nella leadership?

Assolutamente si. La leardership è azione non posizione. È affidare a qualcuno la propria fiducia e non deluderla. La storia del nostro paese lo insegna. Da sempre inseguiamo learship forti e intorno creiamo storie e narrazioni. In politica principalmente.

Chi è il tuo leader preferito?

Dopo L'Emilia-Romagna, tocca alla Toscana ma soprattutto alla Campania, la tua Regione. De Luca è come Bonaccini?

Qui, andrei cauto. Molto cauto. De Luca non è Bonaccini. La Campania non è L'Emilia-Romagna. Il Sud non è il Nord. In Emilia la sinistra vince da 70 anni, in Campania l'alternanza è frequente. In Emilia i giovani lavorano, in Campania scappano per trovare lavoro. C'è una disparità sociale netta e evidente.