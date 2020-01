Epifania 2020, aperitivi e musica nei locali salernitani: la mappa

Chi ha detto che gli aperitivi delle feste si degustano solo il 24 ed il 31 dicembre? Numerosi, infatti, i locali salernitani che si preparano ad accogliere cittadini e turisti in occasione dell'Epifania, per brindare ed assaggiare squisiti stuzzichini in buona compagnia. E' il caso, in particolare, del Victory Grill & Steak House che il 6 gennaio propone dj set e deliziosi aperitivi a due passi dal mare, dalle 11.30 fino alle 19, nel caratteristico pub di fronte all'area di Santa Teresa.

La Vigilia

Il giorno prima, 5 gennaio, tutti ad aspettare la Befana ad Arienzo al Corso, dalle 17.30, con la voce di Vanessa Caputo e tante bontà da gustare. Nella stessa serata, alle 20, il Bogart Club di via Rafastia offre una domenica all’insegna della buona cucina e del divertimento con Peppe Cancro dj. Sempre nel giorno della Vigilia, si terrà un tributo a Pino Daniele, dalle 22,, presso il pub Comm'accetta in via Torrione. Insomma, c'è ancora tanto da assaporare prima che l'Epifania tutte le feste porti via.