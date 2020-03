Il Coronavirus "ferma" James Bond: posticipata la data di uscita del film girato anche a Sapri

Il Coronavirus ferma anche James Bond, il film che tra le location ha anche il Cilento e, in particolare, Sapri. MGM, Universal e i produttori di Bond, Michael G Wilson e Barbara Broccoli, hanno annunciato, “dopo un’attenta valutazione e attraverso l’analisi del mercato cinematografico globale”, che l’uscita di No time to die sarà posticipata.

Le date

Il film sarebbe dovuto uscire il 2 aprile nel Regno Unito e il 9 aprile in Italia: adesso uscirà nel Regno Unito il 12 novembre, come pare anche in Italia (ma la data è da confermare per il Bel Paese), e negli Stati Uniti il 25 novembre. L’Ansa precisa che seguiranno le altre date internazionali.