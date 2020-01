Gene Gnocchi: "L'allenatore più simpatico? Eziolino Capuano"

Qual'è l'allenatore più simpatico? Il comico e commentatore Gene Gnocchi non ha dubbi: è il salernitano Eziolino Capuano, attualmente allenatore dell'Avellino. Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera durante la trasmissione 2 in Bianconero, il comico non ha esitato nel rispondere: "Eziolino Capuano. E' un po' la bibbia del comico, quando parla avrai sicuramente avrai del materiale".

Nella Serie A

Per quanto riguarda la Serie A, invece, il comico di Fidenza ha scelto Roberto D'Aversa, tecnico del Parma. "Nonostante questo aspetto un po' burbero - ha aggiunto Gnocchi - è una persona di grande spirito ed ironia".