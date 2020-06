Curiosità, Paolo Gentiloni a passeggio con la moglie ad Amalfi

Paolo Gentiloni torna in Costiera, precisamente ad Amalfi. L'ex presidente del Consiglio, attualmente Commissario Europeo per gli Affari Economici, ieri sera è stato visto passeggiare nella cittadina della Divina, in compagnia della moglie.

In particolare, presso l'Arco Antico, emporio di prodotti esclusivi in pregiata carta lavorata a mano, come riporta Il Vescovado, l'ex premier ha ritrovato il titolare Andrea D'Antuono da cui ha ricevuto in dono il prezioso volume, da degli stesso realizzato, sulla storia della Cattedrale di Amalfi e di Sant'Andrea Apostolo. Tanta curiosità.