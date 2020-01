La prima di "Hammamet" al The Space di Salerno: la figlia di Craxi ringrazia Amatruda

Comunità socialista e non solo stasera si ritroverà al cinema The Space di Salerno, per vedere il film ‘Hammamet’ di Gianni Amelio. In sala, Salvatore Aversano ex potentissimo esponente del garofano rosso, e democristiani di lungo corso come Aniello Salzano. I socialisti di oggi, Antonio Fasolino area Nuovo Psi, e Marco La Monica, del Psi di Maraio. Amministratori e simpatizzanti come l'avvocato di Salerno Manuel Gatto, Lello Buonfiglio di Nocera Inferiore e il consigliere comunale di Campagna Giovanni Iuroio.

L'idea

Ad organizzare il gruppo, il giornalista Gaetano Amatruda: “Stasera sarò al cinema per vedere Hammamet. Con un gruppo di amici, di tradizione socialista e non solo. Su Bettino Craxi sta cambiando la narrazione. Il 2020 è l’anno del ventennale, sarà l’anno per ricordare e per rilanciare un metodo: quello riformista che governa i processi e disegna il futuro. Ricordare Craxi non è consegnarsi alla liturgia delle commemorazioni, è denunciare le storture di un sistema, rivendicare il primato della politica sui poteri finanziari, è la nostalgia del futuro”, ha concluso.

Il post su Facebook di Amatruda

“Se tanti passi in avanti abbiamo fatto, è grazie soprattutto all’impegno della famiglia, alla forza ed alla dignità della signora Anna, è merito di Bobo e, consentitemi, soprattutto di un donna eccezionale, Stefania Craxi. La Fondazione, che lei ha voluto, negli anni ha fatto cose incredibili. Ha documentato le verità, ha contribuito a riscrivere la storia, ha smontato i luoghi comuni. Ho avuto l’onore di conoscere Stefania nel 2000, con Enzo Giordano e Marcello Sorrentino. Il suo coraggio mi ha affascinato da subito e sono felice di aver trascorso questi venti anni, in parte, al suo fianco. Grazie Stefania. E la storia, la nostra storia continua”.

Il post di Stefania Craxi

“Grazie Gaetano a te e ai compagni che negli anni hanno sostenuto la mia battaglia. Non moltissimi per la verità....”

Il commento del segretario regionale del PSI Campania, Michele Tarantino