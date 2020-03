iomiallenoacasa con Agnese (evento su Youtube)

Vista la situazione che stiamo vivendo in questi giorni in cui si deve stare rigorosamente a casa, ho pensato di dedicare un po' di tempo a coloro che vogliono comunque svolgere attività fisica.

Insegno in un poliambulatorio umbro ginnastica posturale e Pilates riabilitativo e non potendo ovviamente lavorare in smartworking ho pensato di contribuire anche io postando dei video delle lezioni di ginnastica più o meno dolce.

Basta mettersi in tenuta sportiva, munirsi di un tappetino andare a questo indirizzo web:

https://www.youtube.com/channel/UCv6hS1gY1EEtLJCGzoO8zGg

ed inizare a seguire le lezioni che aggiungo settimanalmente. Ma speriamo non duri troppo!

