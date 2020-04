Emergenza da Covid-19: tutti a casa, il mare è sempre più limpido

Azzurro, trasparente e limpido. Così si presenta in questi giorni di emergenza da Covid-19, il mare, a Salerno. Con la quarantena imposta alle persone in circolazione, infatti, l'ambiente sta registrando dati positivi. In particolare, come è noto, sul fronte inquinamento.

Il mare, come mostra la foto di Party vista mare, non è mai stato così azzurro e trasparente, per tanti giorni consecutivi, come sta accadendo in questo periodo. Incantevole ammirarlo, seppur da lontano.