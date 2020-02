‘A Màschkarata di San Mauro Cilento in corsa per il riconoscimento Unesco

La Maschkarata, il Carnevale di San Mauro Cilento, corre verso il prestigioso riconoscimento Unesco quale ‘patrimonio immateriale dell’umanità. Il centenario carnevale cilentano – la cui prima edizione risale alla fine del ‘700 - è un percorso tra storia, cultura, tradizioni, umanità, artigianato, musica, modelli di vita, stili alimentari. Quest'anno, è in programma il 23 ed il 25 febbraio.

La curiosità

Le sue origini e l’iter per il riconoscimento Unesco saranno presentate il 21 febbraio, presso la Soprintendenza di Salerno in via Tasso. ‘A Màschkarata è organizzata dal Comitato popolare, dall’Associazione culturale ‘Eleousa’, dall’Associazione culturale musicale ‘Giacomo Puccini’, dall’Associazione di operatori turistici di San Mauro Cilento e Pollica e dal Comune di San Mauro Cilento.