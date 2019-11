Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L'associazione di promozione sociale Mercatino delle Idee ed altri stili di vita, per la settimana europea della riduzione dei rifiuti, organizza per il giorno 17 novembre 2017 presso il mercato coperto di Pastena dalle ore 8:00 alle 20:00 il "Mercatino dello scambio etico ed ecologico".



Partecipare è facile, svuota l'armadio o la cantina dagli oggetti (ancora in buono stato) che non usi più, portali al "Mercatino dello scambio etico ed ecologico".

Tesserati, se non l'hai già fatto, all'associazione Mercatino delle Idee ed altri stili di vita.

Scambia, baratta e condividi oggetti e saperi, per un mondo più pulito all'insegna della riduzione dei rifiuti.

#SERR #ReduceYourWaste



Per maggiori info su come partecipare non esitare a contattarci su FaceBook o chiama il 3283778173