Movida e parcheggi al centro cittadino: nuovi 100 posti auto con tariffa notturna agevolata

Cento nuovi posti auto al centro di Salerno, con una tariffa notturna agevolata, al fine di consentire a cittadini e turisti di vivere la movida di via Roma e lungomare.

La tariffa agevolata

In particolare, come rende noto l'Associazione Commercianti per Salerno, il ticket per la sosta sarà pari ad 1 euro presso la stazione marittima, al molo Manfredi, dalle ore 20 alle ore 2 ogni giorno, ed il sabato e la domenica h24. Una buona notizia, questa, per quanti spesso, scoraggiati dall'assenza di posti auto e dalle tariffe elevate per la sosta, sono costretti a rinunciare a pub e pizzerie nel cuore della città: la nuova tariffa agevolata, invece, rappresenta un incentivo per trascorrere la serata al centro.