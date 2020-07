Cilento, avvistato il proprietario di "Louis Vuitton" con il suo mega yacht

Tanta curiosità, questa mattina, a largo di Palinuro (Centola) e Marina di Camerota, dov’è stato avvistato il mega yacht di proprietà di Bernard Arnault, attuale proprietario di “Louis Vuitton” e di altre aziende di moda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le caratteristiche

Oltre 100 metri di lusso per un valore di oltre 150 milioni di euro. "Symphony" è stata costruita in Olanda dalla Feadship ed è in grado di ospitare 16 persone in 8 diverse cabine, tra cui una suite master, una cabina vip e 6 cabine doppie, a cui si aggiungono le 12 stanze riservate all’equipaggio composto attualmente da 27 persone. Al suo interno si trovano anche una piscina con cascata, ascensori, doppio cinema interno e all’aperto, una spa, un beach club, svariati bar, una palestra, un centro estetico, una sala da ballo, una biblioteca, un eliporto e un campetto da golf.