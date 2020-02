Scherzo a "Le Iene": tra i complici, il presidente del Parco Nazionale del Cilento

Anche il presidente del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Tommaso Pellegrino ha preso parte allo scherzo in diretta su "Le Iene": la vittima è stato il ministro delle Autonomie, Francesco Boccia.

La curiosità

Nella puntata andata in onda ieri sera su Italia 1, Pellegrino, rintracciato telefonicamente da Boccia, gli ha fatto credere che sua moglie, Nunzia De Girolamo, ex Forza Italia ed ex ministra, aveva accettato un’offerta per candidarsi con Matteo Renzi e Italia Viva. Tra i complici, anche la De Girolamo che ha confermato la voce in circolo. Ironia e sorrisi.