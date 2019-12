Luci d'Artista 2019/2020: a pochi giorni dal Capodanno, i Pinguini non risplendono

Da qualche sera risultano spenti, probabilmente per qualche guasto dovuto alle tempeste di pioggia e vento degli scorsi giorni. I Pinguini sul lungomare non sono illuminati, come notato da alcuni salernitani e turisti a spasso.

La segnalazione

In particolare, ieri sera, alcune famiglie, nel tardo pomeriggio di Natale, volgendo lo sguardo verso l'orizzonte, non hanno visto i Pinguini risplendere. L'auspicio è che possano tornare a brillare prima di Capodanno, concedendo ai turisti di "salutare" le attrazioni installate sugli scogli, in questi giorni di festa.